Cuisine design écologique & 100% recyclable

Valcucine sort la première cuisine design écologique entièrement recyclable

Le premier véritable éco-cuisine sera présentée ce printemps par Valcucine à Milan, en Italie, dans leur exposition au nom de code “gReenaissance”.

La cuisine design gReenaissance Eco solution, néologisme explicite de “Green” et “Renaissance”, est basée sur le principe de l’utilisation exclusive de matériaux naturels, recyclés et recyclables, excluant toute utilisation de surface stratifiée, de colle, de formaldéhyde et des solvants qui entrent habituellement, mêlés au bois, dans la composition du caissons et de la façade de meuble d’une cuisine classique : remarquable concept pour aménager sa cuisine de manière design...

Basée sur un système de caissons en verre “Invitrum”, l’une de ses principales innovations, la cuisine design gReenaissance est en outre composée d’une structure faite d’aluminium recyclé, qui nécessite 20% pour cent en moins d’énergie pour sa fabrication par rapport à l’aluminium primaire utilisé traditionnellement.

Pour sa structure, les jointures entre les parties aluminium et le verre sont uniquement mécaniques et peuvent être démontées et séparées facilement, évitant ainsi l’utilisation de colle pour leur jonction et facilitant d’autant le démontage des divers éléments pour leur recyclage.

Par l’association des caissons en verre et des structures en aluminium, la gReenaissance peut ainsi se prévaloir d’être la première cuisine design 100% recyclable, même son comptoir de cuisine.

Le design de la cuisine

Créé par Gabriele Centazzo, le concepteur et le directeur général de Valcucine cuisine, la gReenaissance est de conception modulaire, à la fois polyvalente, durable et élégante. La conception et les finitions résolument modernes de cette cuisine design écologique ont permis de limiter les quantités de matière nécessaires à sa fabrication. Elle peut postuler au label cuisine ecotable.

L’utilisation du verre pour la fabrication des meubles assure la possibilité de recyclage totale mais aussi une parfaite résistance à l’eau, à la vapeur et à la chaleur, ce qui leur assure à toute la cuisine une tenue impeccable dans le temps. Les meubles sont presque inaltérables.

En outre, ce principe de meubles de cuisine en verre Invitrum est déjà intégré dans une autre ligne des cuisines Valcucine actuelles, la Riciclantica Glass. Son succès aura probablement servi de base au développement du projet gReenaissance.

Pour le recyclage

Pour Valucine, concevoir une cuisine design véritablement durable et écologique, c’est s’inscrire avant tout dans une logique globale de respect de l’environnement et de respect des principes du développement durable. Il ne s’agit alors pas de fabriquer simplement des meubles en matériaux recyclables, mais également de s’engager à assurer leur recyclage sans frais.

De plus, le principe de l’utilisation de matériaux recyclés plutôt que primaires est un principe important de la recherche du fabricant de cuisine qui s’exprime pour l’instant par l’utilisation exclusive d’aluminium déjà issu du recyclage, mais qui s’étendra dès que possible à ses autres éléments, notamment le verre, afin de proposer à la fabrication une cuisine à la fois 100% recyclée et 100% recyclable.

En savoir plus…

Pour en savoir plus sur la cuisine design 100% recyclable gReenaissance de Valucine, regardez la video youtube de gReenaissance italienne.