La cuisine Warendorf en verre blanc – la cuisine familiale typique

La cuisine constitue le point central de chaque famille. La cuisine stark by Warendorf en verre blanc à éclairage intégré est parfaitement adaptée aux différences exigences d’une famille. Et tout comme chacun des membres de la famille, cette dernière a elle aussi ses propres traits de caractère : accueillante et fonctionnelle, pure, colorée, à la fois fermée et ouverte, mais avant tout très animée. La cuisine est le reflet des personnes qui l’habitent. Véritable coeur d’un intérieur, centre de l’espace de vie, elle est le lieu où chacun se retrouve à divers moments de la journée et en différentes occasions. L’association de matériaux et de techniques s’étend des façades vitrées mates à la paroi de niche lumineuse plusieurs fois primée, en passant par les larges parois.

Avec son système d’éclairage «Concept Moodlight», Warendorf illumine les lignes et les surfaces. À l’instar des ambiances les plus variées, la cuisine Warendorf en verre blanc est proposée dans des designs aux accents changeants : frais et enjoués, romantiques ou même mystiques – le tout au gré de vos envies et de vos humeurs. Une lumière blanche et colorée façonne l’ambiance de la pièce et souligne la linéarité du design. Que le changement de couleur s’effectue automatiquement ou par télécommande, le design horizontal de la cuisine, jamais monotone, s’adapte idéalement à la famille.

Élégante fascination – Exigence architecturale et pureté du caractère

Une nouvelle facette de la cuisine combinée Warendorf et Starck by Warendorf, «Elégante Fascination», - utilisée utilisée par certain artisan rénovation de cuisine à Perpignan, concept présenté au salon dédié au secteur de la cuisine équipée et de l'aménagement de l'habitat à Paris Du 31 mars au 3 avril 2023 - complète parfaitement la gamme imaginative de Warendorf. L'association de deux lignes de produit donne naissance à un mélange fascinant: le meuble mural, l'îlot et la Tower s'unissent. La combinaison de la laque ultra brillante et de la laque lisse du meuble mural et du chêne noir de l'îlot crée une atmosphère exclusive, à la fois luxueuse, élégante et stylée. La cuisine est étonnamment polyvalente grâce au meuble mural, à la solution d'îlot et à la Hot- Tower de la STARCK COLLECTION.

La cuisine «Elégante Fascination» a, dans sa version verre bronze jusqu’ici présentée, reçu le prix «Interior Innovation Award 2011» décerné par le «Rat für Formgebung» (Conseil du design allemand). La nouvelle variante présentée au salon LivingKitchen se présente sous un jour raffiné, avec un plan de travail en Silestone gris à effets chromés et un îlot en chêne noir. Cette association de couleur et de naturel diffuse un charme très particulier.

Primary – Un design minimaliste associé à des éléments néobaroques

La collection Design Starck by Warendorf apparaît également dans de nouveaux coloris. Le mélaminé blanc pur, noir et jaune ainsi que la table bistro en verre miroir jaune au pied trompette chromé brillant sont les éléments caractéristiques de cette cuisine compacte. L'aspect futuriste et froid de cette cuisine au design prometteur donne une impression d'apesanteur. Élégants et modernes, les meubles de cuisine blancs sont intemporels et se marient avec tout. Avantage de cette couleur: elle laisse beaucoup d'espace pour les interprétations personnelles. La zone de travail centrale et sa niche blanche offrent les principales fonctions de la cuisine. La bordure de niche crée une surface de rangement supplémentaire et éclaire, via le déflecteur lumineux intégré dans l'étagère, le plan de travail blanc pur Solid Color de 6 cm, avec évier et table de cuisson intégrés.

Cet agencement de couleur confère à la cuisine à vivre une atmosphère futuriste associée à des accents baroques.