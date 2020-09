Interview Shopping à Montpellier

Bonjour Odile, est-ce que tu peux nous parler de ta boutique à Montpellier ?

Je pense que ce qui fait tout le charme de notre boutique, c’est vraiment l’ambiance chaleureuse et conviviale qui y règne. Nous nous entendons très bien avec nos clientes, qui passent souvent dire bonjour, découvrir les collections et les nouveautés.



Dans quel quartier de Montpellier se situe-t-elle ?

La boutique est en plein cœur de la ville, juste à côté de la place de la Comédie. Elle donne sur une rue très passante, proche du marché et à deux pas d’une station de tram.

C’est à la fois un quartier très commerçant et le centre historique de la ville.

les adresses sur montpellier :



Koeur - 22 rue Jacques Cœur, Montpellier

référencement à montpellier - chemin de Moulares, Montpellier

Halles Castellane - Place des Martyrs de la Résistance, Montpellier

Café Joseph - 3 place Jean Jaurès, Montpellier

Galerie de l’Ancien Courrier - 3 rue de l’Ancien Courrier, Montpellier

Institut du Palais - 11 r Palais des Guilhem, Montpellier

Jardin des Plantes - Boulevard Henri IV, Montpellier





Et si je viens te rendre visite, quels endroits me conseilles-tu ?

Le matin, je prends toujours mon petit café au Café Jean Moulin. Tous les commerçants s’y retrouvent, c’est le quart d’heure de convivialité et d’échange du matin.

Pour une pause entre copines, tu peux aller dans le salon de thé Koeur. Ils y font des pâtisseries maison délicieuses. J’aime beaucoup l’ambiance joyeuse et fraiche. L’été, c’est toujours agréable de s’asseoir en terrasse à l’ombre du palmier. Je m’entends très bien avec la gérante, qui est d’ailleurs une de nos fidèles clientes.



Je recommande le Café Joseph pour boire un verre. Tout Montpellier s’y retrouve en été et la musique est très sympa.



Pour des courses de dernière minute, rien de mieux que les Halles Castellane. On y trouve tout ! C’est très facile d’accès, en plein centre ville (juste à côté de la préfecture). En plus, ce quartier ressemble vraiment à un petit village, où il est agréable de se promener.

J’aime aussi aller visiter la Galerie de l’Ancien Courrier. Il y a souvent des expositions de peintres de la région à découvrir.

Et pour prendre soin de soi, rendez-vous à l’Institut du Palais. Hélène t’accueillera avec son sourire et sa bonne humeur. Elle est adorable, toujours prête à nous dépanner quand on en a besoin.

Enfin pour prendre l’air, je conseille le Jardin des Plantes. C’est un endroit calme et reposant, idéal pour profiter d’un bon bouquin.