L'astrologie, nouvelle forme de développement personnel dans le 66

A partir de la rentrée, le club d'astrologie de Saint Estève (66) proposera un atelier tous les 15 jours sur un thème approfondi.

Selon les animatrices du club, l'astrologie se rapproche de la psychologie : c'est un outil de développement personnel qui permet de mieux se connaitre et d'accepter qui on est. A travers les thèmes, on peut voir la personnalité, nos schémas familiaux et nos habitudes de comportement.

Le thème est la position du ciel et de la planète au moment de la naissance.Chaque thème astral influence notre personnalité et notre caractère... Les animatrices de ce club proche de Perpignan se perfectionnent en suivant une formation en astrologie à Perpignan ou les cours d'astrologie structurale de Christien Duchaussoy, à Montpellier.



Formation à l'astrologie en 5 ans

Dans l'idéal la formation astrologique au sein de l'association se fait sur 5 ans : deux cours sont organisés par semaine; la 1ere année permet de connaitre les bases de l'astrologie.

Chaque cours commence par une explication théorique sur l'astrologie avant de passer à la pratique et de s'intéresser aux thèmes de chacun : l'astrologie permet aux gens qui se posent des questions d'avancer. A travers le thème les participants ont la possibilité d'évoquer des difficultés personnelles et on peut découvrir comment débloquer certaines situations.