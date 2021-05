Faire du sport sans sortir de la maison

Pour entretenir sa forme à peu de frais, mieux vaut rester chez-soi que de se rendre dans une salle de sport dont l'abonnement est parfois hors de prix. Il existe en effet des tas d'astuces pour transformer votre domicile en lieu d'entraînement. Je vous explique comment.

Tout ce qu’il faut à portée de main

Vous n’y avez peut-être jamais songé, mais une maison dispose de tout ce dont vous avez besoin pour vous maintenir en forme. Une chambre, un grenier, un garage, un escalier et hop, c’est parti ! Abdos, étirements, travail du souffle…Et si vous avez une piscine, rien de mieux que de tester l'Aquajogging en piscine . De même, inutile de vous ruiner en matériel encombrant. Votre mobilier (commode, chaise, porte…) peut être mis à contribution pour, notamment, faciliter la stabilité du corps au moment de l’effort.

Des exercices simples

« Vous pouvez vous coincer les pieds sous une commode pour faire des séries d’abdos. Ou, à l’aide d’une chaise ou d’un fauteuil, allongé dos au sol, vous posez les pieds sur l’assise de la chaise puis vous remontez le bassin en décollant le plus possible les fesses du sol. Et pour vous muscler les bras, poursuit-elle, remplacez les haltères par des bouteilles d’eau remplies à l’identique. » Autre astuce pour parfaire vos triceps : posez vos mains sur le mur au niveau de votre visage, puis alternez éloignements et rapprochements de ce même mur en vous servant uniquement des bras comme si vous faisiez des pompes.

Attention à ne pas vous blesser

« Certains disposent de machine pour marcher, pédaler ou courir, comme l'Aquatraining ». Mais ce n’est pas indispensable. « On peut en effet faire du cardio chez-soi en faisant du surplace, . Une bonne paire de chaussures suffit. » « Encore mieux, vous pouvez utiliser la cage d’escalier ; c’est un super lieu d’entraînement ! Par exemple, montez et descendez les marches en petites foulées pendant une dizaine de minutes par jour. Vous verrez, c’est très efficace. »

Mais quels que soient les exercices que vous effectuerez, réalisez-les dans les règles de l’art afin d’éviter de vous blesser. Pour cela, suivez les conseils des meilleurs pros via des tutoriels sérieux repérés sur le Web, et assurez-vous que vous pratiquez les bons mouvements en vous regardant dans un miroir. Vous pourrez ainsi vous corriger.